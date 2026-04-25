La belle bleue Port de Plaisance Mâcon

Mâcon

La belle bleue

Port de Plaisance 551 Rue Alain Colas Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soyez aux premières loges pour le feu d’artifice de Mâcon ! Louez votre bateau sans permis et prenez-en plein les yeux… ou comment faire la fête en grand le 13 juillet.

BONUS : restez chiller en musique au ponton jusqu’à minuit.

Nombre de places limité.

Vous avez envie d’organiser un événement ?

EVJF EVG, anniversaire, fête du bac ?

Séminaire d’entreprise ou repas de fin d’année ?

Louez notre terrasse flottante 12 personnes, de petits bateaux complémentaires et même des paddles pour un moment inoubliable .

Port de Plaisance 551 Rue Alain Colas Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 84 71 33 contact@locaconcept.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La belle bleue

L’événement La belle bleue Mâcon a été mis à jour le 2026-04-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)