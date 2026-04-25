La belle bleue Port de Plaisance Mâcon
La belle bleue Port de Plaisance Mâcon lundi 13 juillet 2026.
Mâcon
La belle bleue
Port de Plaisance 551 Rue Alain Colas Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Soyez aux premières loges pour le feu d’artifice de Mâcon ! Louez votre bateau sans permis et prenez-en plein les yeux… ou comment faire la fête en grand le 13 juillet.
BONUS : restez chiller en musique au ponton jusqu’à minuit.
Nombre de places limité.
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Port de Plaisance 551 Rue Alain Colas Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 84 71 33 contact@locaconcept.fr
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English : La belle bleue
L’événement La belle bleue Mâcon a été mis à jour le 2026-04-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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