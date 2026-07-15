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Atelier découverte du vitrail au plomb ou Tiffany Atelier de vitrail Couleurs et Lumières Mâcon

lundi 3 août 2026 · Atelier de vitrail Couleurs et Lumières · Mâcon

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Atelier de vitrail Couleurs et Lumières
Adresse
26 rue Beau Site
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
120 120 120 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Atelier découverte du vitrail au plomb ou Tiffany

Atelier de vitrail Couleurs et Lumières 26 rue Beau Site Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 13:30:00
fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :
2026-08-03 2026-09-12 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05 2026-12-19 2026-12-28

Réalisation d’une pièce de 19 cm X 19 cm pour adultes.
Dessin fourni, choix des couleurs et des verres.
Découpe des gabarits, découpe des verres, assemblage, soudure.
Chaque atelier ne sera confirmé qu’avec un minimum de 2 personnes inscrites.   .

Atelier de vitrail Couleurs et Lumières 26 rue Beau Site Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 74 96 42  cma.thivent59@orange.fr

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English : Atelier découverte du vitrail au plomb ou Tiffany

L’événement Atelier découverte du vitrail au plomb ou Tiffany Mâcon a été mis à jour le 2026-07-09 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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