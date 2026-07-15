Atelier découverte du vitrail au plomb ou Tiffany Atelier de vitrail Couleurs et Lumières Mâcon
lundi 3 août 2026 · Atelier de vitrail Couleurs et Lumières · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Atelier découverte du vitrail au plomb ou Tiffany
Atelier de vitrail Couleurs et Lumières 26 rue Beau Site Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 13:30:00
fin : 2026-09-12 18:30:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-09-12 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05 2026-12-19 2026-12-28
Réalisation d’une pièce de 19 cm X 19 cm pour adultes.
Dessin fourni, choix des couleurs et des verres.
Découpe des gabarits, découpe des verres, assemblage, soudure.
Chaque atelier ne sera confirmé qu’avec un minimum de 2 personnes inscrites. .
Atelier de vitrail Couleurs et Lumières 26 rue Beau Site Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 74 96 42 cma.thivent59@orange.fr
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English : Atelier découverte du vitrail au plomb ou Tiffany
L’événement Atelier découverte du vitrail au plomb ou Tiffany Mâcon a été mis à jour le 2026-07-09 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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