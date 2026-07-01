À table ! Terroirs et territoires en Mâconnais Musée des Ursulines Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

À table ! Terroirs et territoires en Mâconnais

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Savourez l’histoire de la cité lamartinienne et plus largement de la région à travers le récit de ses spécialités culinaires et œnologiques. Vous aurez l’occasion de rencontrer un pâtissier de la Confrérie de la Gaufrette Mâconnaise et de mettre la main à la pâte. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

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English : À table ! Terroirs et territoires en Mâconnais

L’événement À table ! Terroirs et territoires en Mâconnais Mâcon a été mis à jour le 2026-07-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)