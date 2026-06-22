Atelier créatif en famille C’est dans la boîte Musée des Ursulines Mâcon vendredi 17 juillet 2026.

Mâcon

Atelier créatif en famille C’est dans la boîte

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17 16:00:00

Date(s) :

2026-07-17

En vous inspirant des œuvres du musée et avec une simple boîte d’œufs, créez tout un univers inspiré de la nature. Pour profiter des collections et passer un agréable moment, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre les participants.

Tout public. Dès 7 ans enfants accompagnés d’au moins 1 adulte. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

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English : Atelier créatif en famille C’est dans la boîte

L’événement Atelier créatif en famille C’est dans la boîte Mâcon a été mis à jour le 2026-06-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)