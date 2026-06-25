Visite guidée thématique Chefs-d’œuvre du musée Musée des Ursulines Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Visite guidée thématique Chefs-d’œuvre du musée

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

A l’occasion de la journée internationale des guides touristiques, suivez une visite à la découverte des œuvres incontournables de la collection du musée, animée par la guide-conférencière Marion Gaget. Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.

Sur inscription. Public ados adultes. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

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English : Visite guidée thématique Chefs-d’œuvre du musée

L’événement Visite guidée thématique Chefs-d’œuvre du musée Mâcon a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)