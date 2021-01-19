UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Crescent Jazz Festival Mâcon

Crescent Jazz Festival Mâcon

Crescent Jazz Festival Mâcon mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Place Saint-Pierre
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Mâcon

Crescent Jazz Festival

Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-18 02:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Au Crescent
Du mardi 14 juillet au vendredi 17 juillet
(Entrée aux concerts à participation libre)

Au Théâtre de Mâcon
Samedi 18 juillet
(1ère partie entrée participation libre / 2ème partie entrée payante)

Lien billetterie festival www.billetterielecrescent.net
Festival co-organisé avec la Ville de Mâcon dans le cadre de l’Été Frappé.

Mardi 14 juillet
Au Crescent & Petite scène plein air
Soirée d’ouverture du festival !

Apéro concert en plein air devant le Crescent à partir de 19h
Jam session après le concert à partir de 22h.

Petite scène plein air
Salomé Hills 5tet
Jazz Jeunes talents
Apéro concert à 19h
Gratuit

Au Crescent
Milena Casado
Révélation scène New-Yorkaise
Concert à 20h30
Entrée participation libre (réservation possible)

Mercredi 15 juillet
Au Crescent
Grosse soirée cuivrée déhanchée !

Apéro concert en plein air devant le Crescent à partir de 19h.
Jam session après le concert à partir de 22h.

Petite scène plein air
PawPaw
Jazz Hip Hop
Apéro concert à 19h.
Gratuit

Au Crescent
Big Funk Brass
Brass Band Funk Hip Hop
Concert à 20h30
Entrée participation libre (réservation possible)

Jeudi 16 juillet
Au Crescent
Soirée scène française

Apéro concert en plein air devant le Crescent à partir de 19h00
Jam session après les concerts à partir de 23h30

Petite scène plein air
Kenz 5tet
Jazz Afrique du Nord / Maroc-France
Apéro concert à 19h00
Gratuit

Au Crescent
Crescent 7tet
Jazz Scène française
Hommage à Carla Bley
Concert à 20h30
Entrée participation libre (réservation possible)

Au Crescent
Aymeric Avice 5tet
Électrons libres du jazz français
Concert à 22h
Entrée participation libre (réservation possible)

Vendredi 17 juillet
Au Crescent
La nouvelle scène new-yorkaise débarque à Mâcon !

Fanfare des stagiaires en centre-ville dès 18h30
Apéro concerts en plein air devant le Crescent à 20h et 21h15
Jam session après les concerts à partir de 23h30

Petite scène plein air
Trioff
Jazz Groove 60’s
Apéro concert à 20h
Gratuit

Petite scène plein air
Bortch Kaviar
Fanfare Balkan Jazz Fusion
Apéro concert à 21h15
Gratuit

Immanuel Wilkins
Nouveau roi de l’alto new-yorkais
2 concerts !
Concert #1 à 20h
Concert #2 à 21h45
Entrée participation libre (réservation fortement conseillée)

Samedi 18 juillet
Au Théâtre de Mâcon
Soirée de clôture

Jam session au Crescent à partir de 23h30

Concert des stagiaires
Jazz
19h à 21h
Entrée gratuite

Aaron Parks trio
Jazz All Star / USA
22h
Entrée payante (réservation conseillée)
20€ plein tarif
10€ euros tarif réduit (demandeurs d’emploi et étudiants de moins de 25 ans.

Fanfare des stagiaires en centre-ville

Vendredi 17 juillet
18H30 à 19H30
Déambulation de la fanfare des stagiaires départ place de la Barre à 18h30 jusqu’au Crescent.

Jam Sessions au Crescent

Mardi 14 et Mercredi 15 juillet à 22h au Crescent
Jeudi 16, Vendredi 17 et Samedi 18 juillet à partir de 23h30 au Crescent

Jam session ouverte à toutes et à tous ! Venez faire le bœuf avec les élèves du stage du Crescent et leurs professeurs !   .

Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Crescent Jazz Festival

L’événement Crescent Jazz Festival Mâcon a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)