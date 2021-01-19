Crescent Jazz Festival Mâcon

Mâcon

Crescent Jazz Festival

Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-18 02:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Au Crescent

Du mardi 14 juillet au vendredi 17 juillet

(Entrée aux concerts à participation libre)

Au Théâtre de Mâcon

Samedi 18 juillet

(1ère partie entrée participation libre / 2ème partie entrée payante)

Lien billetterie festival www.billetterielecrescent.net

Festival co-organisé avec la Ville de Mâcon dans le cadre de l’Été Frappé.

Mardi 14 juillet

Au Crescent & Petite scène plein air

Soirée d’ouverture du festival !

Apéro concert en plein air devant le Crescent à partir de 19h

Jam session après le concert à partir de 22h.

Petite scène plein air

Salomé Hills 5tet

Jazz Jeunes talents

Apéro concert à 19h

Gratuit

Au Crescent

Milena Casado

Révélation scène New-Yorkaise

Concert à 20h30

Entrée participation libre (réservation possible)

Mercredi 15 juillet

Au Crescent

Grosse soirée cuivrée déhanchée !

Apéro concert en plein air devant le Crescent à partir de 19h.

Jam session après le concert à partir de 22h.

Petite scène plein air

PawPaw

Jazz Hip Hop

Apéro concert à 19h.

Gratuit

Au Crescent

Big Funk Brass

Brass Band Funk Hip Hop

Concert à 20h30

Entrée participation libre (réservation possible)

Jeudi 16 juillet

Au Crescent

Soirée scène française

Apéro concert en plein air devant le Crescent à partir de 19h00

Jam session après les concerts à partir de 23h30

Petite scène plein air

Kenz 5tet

Jazz Afrique du Nord / Maroc-France

Apéro concert à 19h00

Gratuit

Au Crescent

Crescent 7tet

Jazz Scène française

Hommage à Carla Bley

Concert à 20h30

Entrée participation libre (réservation possible)

Au Crescent

Aymeric Avice 5tet

Électrons libres du jazz français

Concert à 22h

Entrée participation libre (réservation possible)

Vendredi 17 juillet

Au Crescent

La nouvelle scène new-yorkaise débarque à Mâcon !

Fanfare des stagiaires en centre-ville dès 18h30

Apéro concerts en plein air devant le Crescent à 20h et 21h15

Jam session après les concerts à partir de 23h30

Petite scène plein air

Trioff

Jazz Groove 60’s

Apéro concert à 20h

Gratuit

Petite scène plein air

Bortch Kaviar

Fanfare Balkan Jazz Fusion

Apéro concert à 21h15

Gratuit

Immanuel Wilkins

Nouveau roi de l’alto new-yorkais

2 concerts !

Concert #1 à 20h

Concert #2 à 21h45

Entrée participation libre (réservation fortement conseillée)

Samedi 18 juillet

Au Théâtre de Mâcon

Soirée de clôture

Jam session au Crescent à partir de 23h30

Concert des stagiaires

Jazz

19h à 21h

Entrée gratuite

Aaron Parks trio

Jazz All Star / USA

22h

Entrée payante (réservation conseillée)

20€ plein tarif

10€ euros tarif réduit (demandeurs d’emploi et étudiants de moins de 25 ans.

Fanfare des stagiaires en centre-ville

Vendredi 17 juillet

18H30 à 19H30

Déambulation de la fanfare des stagiaires départ place de la Barre à 18h30 jusqu’au Crescent.

Jam Sessions au Crescent

Mardi 14 et Mercredi 15 juillet à 22h au Crescent

Jeudi 16, Vendredi 17 et Samedi 18 juillet à partir de 23h30 au Crescent

Jam session ouverte à toutes et à tous ! Venez faire le bœuf avec les élèves du stage du Crescent et leurs professeurs ! .

Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Crescent Jazz Festival

L’événement Crescent Jazz Festival Mâcon a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)