Crescent Jazz Festival Mâcon
Crescent Jazz Festival Mâcon mardi 14 juillet 2026.
Mâcon
Crescent Jazz Festival
Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-18 02:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Au Crescent
Du mardi 14 juillet au vendredi 17 juillet
(Entrée aux concerts à participation libre)
Au Théâtre de Mâcon
Samedi 18 juillet
(1ère partie entrée participation libre / 2ème partie entrée payante)
Lien billetterie festival www.billetterielecrescent.net
Festival co-organisé avec la Ville de Mâcon dans le cadre de l’Été Frappé.
Mardi 14 juillet
Au Crescent & Petite scène plein air
Soirée d’ouverture du festival !
Apéro concert en plein air devant le Crescent à partir de 19h
Jam session après le concert à partir de 22h.
Petite scène plein air
Salomé Hills 5tet
Jazz Jeunes talents
Apéro concert à 19h
Gratuit
Au Crescent
Milena Casado
Révélation scène New-Yorkaise
Concert à 20h30
Entrée participation libre (réservation possible)
Mercredi 15 juillet
Au Crescent
Grosse soirée cuivrée déhanchée !
Apéro concert en plein air devant le Crescent à partir de 19h.
Jam session après le concert à partir de 22h.
Petite scène plein air
PawPaw
Jazz Hip Hop
Apéro concert à 19h.
Gratuit
Au Crescent
Big Funk Brass
Brass Band Funk Hip Hop
Concert à 20h30
Entrée participation libre (réservation possible)
Jeudi 16 juillet
Au Crescent
Soirée scène française
Apéro concert en plein air devant le Crescent à partir de 19h00
Jam session après les concerts à partir de 23h30
Petite scène plein air
Kenz 5tet
Jazz Afrique du Nord / Maroc-France
Apéro concert à 19h00
Gratuit
Au Crescent
Crescent 7tet
Jazz Scène française
Hommage à Carla Bley
Concert à 20h30
Entrée participation libre (réservation possible)
Au Crescent
Aymeric Avice 5tet
Électrons libres du jazz français
Concert à 22h
Entrée participation libre (réservation possible)
Vendredi 17 juillet
Au Crescent
La nouvelle scène new-yorkaise débarque à Mâcon !
Fanfare des stagiaires en centre-ville dès 18h30
Apéro concerts en plein air devant le Crescent à 20h et 21h15
Jam session après les concerts à partir de 23h30
Petite scène plein air
Trioff
Jazz Groove 60’s
Apéro concert à 20h
Gratuit
Petite scène plein air
Bortch Kaviar
Fanfare Balkan Jazz Fusion
Apéro concert à 21h15
Gratuit
Immanuel Wilkins
Nouveau roi de l’alto new-yorkais
2 concerts !
Concert #1 à 20h
Concert #2 à 21h45
Entrée participation libre (réservation fortement conseillée)
Samedi 18 juillet
Au Théâtre de Mâcon
Soirée de clôture
Jam session au Crescent à partir de 23h30
Concert des stagiaires
Jazz
19h à 21h
Entrée gratuite
Aaron Parks trio
Jazz All Star / USA
22h
Entrée payante (réservation conseillée)
20€ plein tarif
10€ euros tarif réduit (demandeurs d’emploi et étudiants de moins de 25 ans.
Fanfare des stagiaires en centre-ville
Vendredi 17 juillet
18H30 à 19H30
Déambulation de la fanfare des stagiaires départ place de la Barre à 18h30 jusqu’au Crescent.
Jam Sessions au Crescent
Mardi 14 et Mercredi 15 juillet à 22h au Crescent
Jeudi 16, Vendredi 17 et Samedi 18 juillet à partir de 23h30 au Crescent
Jam session ouverte à toutes et à tous ! Venez faire le bœuf avec les élèves du stage du Crescent et leurs professeurs ! .
Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Crescent Jazz Festival
L’événement Crescent Jazz Festival Mâcon a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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