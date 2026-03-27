Visite guidée Métamorphoses du vivant ! Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon
Visite guidée Métamorphoses du vivant ! Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon dimanche 31 mai 2026.
Visite guidée Métamorphoses du vivant !
Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00
Date(s) :
2026-05-31
L’exposition présente les fleurs imaginées par l’artiste contemporain Vincent Fournier qui forment un herbier spéculatif astrobotanique dédié aux formes possibles du végétal, à la croisée de l’art et de la botanique. Elles rencontrent les planches élaborées par les botanistes mâconnais de la fin du 19e siècle issues des collections du musée des Ursulines dans un dialogue inédit.
Les visites thématiques sont autant d’invitations à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.
Public ados adultes. Durée 1h Sur réservation. .
Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr
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English : Visite guidée Métamorphoses du vivant !
L’événement Visite guidée Métamorphoses du vivant ! Mâcon a été mis à jour le 2026-03-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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