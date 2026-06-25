Atelier créatif en famille A la folie ! Musée des Ursulines Mâcon mercredi 15 juillet 2026.

Mâcon

Atelier créatif en famille A la folie !

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

A la manière des artistes présentés dans les collections du musée et de Vincent Fournier, imaginez une nature morte avant de lui donner vie au moyen de matériaux de récupération et de peinture. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Tout public dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

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English : Atelier créatif en famille A la folie !

L’événement Atelier créatif en famille A la folie ! Mâcon a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)