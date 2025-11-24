Atelier créatif en famille Peintre en herbe Musée des Ursulines Mâcon
Atelier créatif en famille Peintre en herbe Musée des Ursulines Mâcon mardi 10 février 2026.
Atelier créatif en famille Peintre en herbe
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
10:00:00
12:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Plongez dans l’imaginaire aquatique d’Alain Pouillet et approchez sa démarche grâce à cet atelier de peinture. Vous combinerez l’usage de l’encre et de la peinture traditionnelle à la tempera, au jaune d’œuf, pour donner du relief et de la brillance à votre réalisation.
Pensez à vos blouses !
Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.
Tout public, dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 2h. .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 98 38
