Atelier créatif en famille Peintre en herbe Musée des Ursulines Mâcon

Atelier créatif en famille Peintre en herbe

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-02-10 12:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Plongez dans l’imaginaire aquatique d’Alain Pouillet et approchez sa démarche grâce à cet atelier de peinture. Vous combinerez l’usage de l’encre et de la peinture traditionnelle à la tempera, au jaune d’œuf, pour donner du relief et de la brillance à votre réalisation.

Pensez à vos blouses !

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Tout public, dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 2h. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 98 38

English : Atelier créatif en famille Peintre en herbe

L’événement Atelier créatif en famille Peintre en herbe Mâcon a été mis à jour le 2025-11-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)