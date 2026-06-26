AGENDA · Mâcon
Festival Août of Afrika Hôtel de Ville Mâcon
vendredi 7 août 2026 · Hôtel de Ville · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Festival Août of Afrika
Hôtel de Ville Espace Carnot-Montrevel Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-17 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Exposition d’arts et culture d’Afrique .
Hôtel de Ville Espace Carnot-Montrevel Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 51 91 66 75 seci.bzcs@gmail.com
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English : Festival Août of Afrika
L’événement Festival Août of Afrika Mâcon a été mis à jour le 2026-06-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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