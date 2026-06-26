Festival Août of Afrika Hôtel de Ville Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Festival Août of Afrika

Hôtel de Ville Espace Carnot-Montrevel Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Exposition d’arts et culture d’Afrique .

Hôtel de Ville Espace Carnot-Montrevel Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 51 91 66 75 seci.bzcs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Août of Afrika

L’événement Festival Août of Afrika Mâcon a été mis à jour le 2026-06-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès