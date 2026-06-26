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AGENDA · Mâcon

Festival Août of Afrika Hôtel de Ville Mâcon

vendredi 7 août 2026 · Hôtel de Ville · Mâcon

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Espace Carnot-Montrevel
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Mâcon

Festival Août of Afrika

Hôtel de Ville Espace Carnot-Montrevel Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Exposition d’arts et culture d’Afrique   .

Hôtel de Ville Espace Carnot-Montrevel Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 51 91 66 75  seci.bzcs@gmail.com

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English : Festival Août of Afrika

L’événement Festival Août of Afrika Mâcon a été mis à jour le 2026-06-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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