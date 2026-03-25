Concert à Mâcon: Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Cathédrale Saint-Vincent, Mâcon

Informations pratiques

Concert à Mâcon: Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla Vendredi 14 août, 20h00 Cathédrale Saint-Vincent Saône-et-Loire

De 20 à 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T21:15:00+02:00

Fin : 2026-08-14T20:00:00+02:00 – 2026-08-14T21:15:00+02:00

L’Ensemble Musicâme France débarque à Mâcon pour un concert de musique classique unique ! Laissez-vous transporter par les plus grands chefs-d’œuvre, sublimés sur scène par nos 5 merveilleux musiciens.

Faites vite : découvrez le programme et réservez vos billets dès maintenant !

Programme:

M. Ravel : Boléro

C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – « L’Été » : Finale (Presto)

D. Cantemir : Peşrev Bûselik

W.A. Mozart : Concerto pour flûte en ré majeur – Allegro aperto

J.S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro

F. Doppler : Airs valaques

A. Piazzolla : Oblivion

M.Ravel : Tzigane

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Cathédrale Saint-Vincent rue du 8 mai 1945 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-macon/ »}]

Concert classique à Mâcon : vibrez au son de l’Ensemble Musicâme France. Infos pratiques, programme de la soirée et billetterie.

Musicâme France Production