Sortie vers la Roche de Solutré en petit train Place Saint-Pierre Mâcon

Sortie vers la Roche de Solutré en petit train

Place Saint-Pierre Office de Tourisme Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:15:00

fin : 2026-07-17 12:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-08 2026-07-17 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-30

Partez à la découverte de la Roche de Solutré, au départ de Mâcon.

L’occasion unique de découvrir les magnifiques paysages vallonnés du vignoble du Mâconnais, ainsi que les villages typiques de Fuissé et de Solutré-Pouilly.

Un arrêt à la Roche de Solutré est prévu dans ce programme pour un temps libre (une ascension de la Roche, une visite du Musée de la Préhistoire, ou un temps de détente au Café de la Roche…).

Retour prévu vers 12h45

Réservation obligatoire en ligne, nombre de places limitées. .

Place Saint-Pierre Office de Tourisme Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@macon-tourism.com

English : Sortie vers la Roche de Solutré en petit train

