Visite guidée thématique Délices d’Orient Musée des Ursulines Mâcon

Mâcon

Visite guidée thématique Délices d’Orient

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09 16:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Le bruit du ressac, l’odeur du musc… A l’occasion d’une visite sensorielle et gourmande, laissez-vous emporter dans l’Orient du 19e siècle à travers quelques œuvres du musée.

En partenariat avec Les mains d’or, Mâcon

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques à partager entre petits et grands. En partenariat avec les Nuits de la lecture et la Bibliothèque départementale de Saône-et-Loire.

Public ados adultes. Durée 1h. Sur réservation. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

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English : Visite guidée thématique Délices d’Orient

L’événement Visite guidée thématique Délices d’Orient Mâcon a été mis à jour le 2026-06-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)