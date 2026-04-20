Visitez l’église Saint Pierre de Mâcon guidé par un fidèle, à travers la figure de Marie Place Saint-Pierre Mâcon

Mâcon

Visitez l’église Saint Pierre de Mâcon guidé par un fidèle, à travers la figure de Marie

Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Visite gratuite de l’Église Saint Pierre de Mâcon.

La paroisse St Etienne de Mâcon est heureuse de vous proposer de (re)découvrir son église St Pierre, guidé par un fidèle catholique.

Chaque mois, la visite (1 heure environ) s’axera sur un thème particulier

– Mars les femmes dans l’Eglise

– Juin les instruments, lieux, symboles et couleurs liturgiques

– Septembre la Création

– Novembre les saints et leurs attributs

etc.

Pour le mois de Mai, il est proposé de se focaliser sur la figure de Marie, sainte particulièrement aimée par les catholiques, à travers les tableaux, les statues, les vitraux, les fresques présents dans l’église…

NB la visite n’est pas une visite historique ou architecturale. Si besoin des guides conférenciers professionnels organisent des visites spécifiques (se renseigner auprès de l’office du tourisme).

Elle n’est pas non plus une visite cultuelle ni catéchétique. Elle se veut une occasion de revoir sa culture religieuse a travers l’œil d’un de ses pratiquants. Aucune base de foi ou de catéchèse n’est requise, au contraire !

La proposition est de découvrir (ou redécouvrir) un lieu de culte catholique pour comprendre ce qu’il s’y passe et ce en 3 regards

1- Ce que je vois (qu’est-ce que c’est, qui l’a fait, quand , etc.)

2- Je comprends (qu’est-ce que ça signifie pour les catholiques ? pourquoi c’est ici ?)

3- Je le vis (ce que les fidèles disent ou font ici).

La visite se fait sur réservation par mail (voir formulaire , ou directement à l’adresse psedm@orange.fr). Une confirmation vous sera transmise en retour, merci d’indiquer le nombre et l’âge de chaque participant. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre de Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté psedm@orange.fr

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English : Visitez l’église Saint Pierre de Mâcon guidé par un fidèle, via la figure de Marie

L’événement Visitez l’église Saint Pierre de Mâcon guidé par un fidèle, à travers la figure de Marie Mâcon a été mis à jour le 2026-04-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)