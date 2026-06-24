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Visite ludique en famille La nature flamboyante Musée des Ursulines Mâcon

Visite ludique en famille La nature flamboyante Musée des Ursulines Mâcon mardi 11 août 2026.

Lieu
Musée des Ursulines
Adresse
5 Rue de la Préfecture
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
4.5 4.5 4.5 Tarif enfant Tarif enfant

Mâcon

Visite ludique en famille La nature flamboyante

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Profitez d’un moment de détente au cœur de l’été pour (re)découvrir les natures mortes des collections, un genre longtemps sous-estimé de la peinture à apprécier sans modération !
Nombre de places limité, sur inscription. Public dès 5 ans. Durée 1h.   .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 

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English : Visite ludique en famille La nature flamboyante

L’événement Visite ludique en famille La nature flamboyante Mâcon a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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