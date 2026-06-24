Visite ludique en famille La nature flamboyante Musée des Ursulines Mâcon mardi 11 août 2026.

Mâcon

Visite ludique en famille La nature flamboyante

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Profitez d’un moment de détente au cœur de l’été pour (re)découvrir les natures mortes des collections, un genre longtemps sous-estimé de la peinture à apprécier sans modération !

Nombre de places limité, sur inscription. Public dès 5 ans. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

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English : Visite ludique en famille La nature flamboyante

L’événement Visite ludique en famille La nature flamboyante Mâcon a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)