Visite ludique en famille La nature flamboyante Musée des Ursulines Mâcon
Visite ludique en famille La nature flamboyante Musée des Ursulines Mâcon mardi 11 août 2026.
Mâcon
Visite ludique en famille La nature flamboyante
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-11 11:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Profitez d’un moment de détente au cœur de l’été pour (re)découvrir les natures mortes des collections, un genre longtemps sous-estimé de la peinture à apprécier sans modération !
Nombre de places limité, sur inscription. Public dès 5 ans. Durée 1h. .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
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English : Visite ludique en famille La nature flamboyante
L’événement Visite ludique en famille La nature flamboyante Mâcon a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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