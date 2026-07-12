Informations pratiques

Concert à Mâcon: Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla Cathédrale Saint-Vincent Mâcon Vendredi 14 août, 20h00

Concert classique à Mâcon : vibrez au son de l’Ensemble Musicâme France. Infos pratiques, programme de la soirée et billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-14T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-14T21:15:00.000+02:00

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Cathédrale Saint-Vincent rue du 8 mai 1945 71000 Mâcon Mâcon



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