100 % KIZOMBA au Zikënba ! Place Émile Violet Mâcon
vendredi 14 août 2026 · Place Émile Violet · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
100 % KIZOMBA au Zikënba !
Place Émile Violet Le Zikënba Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 02:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Envie de découvrir la kizomba ou de passer une excellente soirée sur la piste ? Rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage !
De 20h30 à 21h30 Stage débutant Kizomba avec Dimitri & Christelle.
Et de 21h30 à 2h Soirée 100 % Kizomba. .
Place Émile Violet Le Zikënba Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 66 22 zikenba@gmail.com
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English : 100 % KIZOMBA au Zikënba !
L’événement 100 % KIZOMBA au Zikënba ! Mâcon a été mis à jour le 2026-07-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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