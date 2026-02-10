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AGENDA · Mâcon

100 % KIZOMBA au Zikënba ! Place Émile Violet Mâcon

vendredi 14 août 2026 · Place Émile Violet · Mâcon

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Émile Violet
Adresse
Le Zikënba
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

100 % KIZOMBA au Zikënba !

Place Émile Violet Le Zikënba Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 02:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Envie de découvrir la kizomba ou de passer une excellente soirée sur la piste ? Rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage !
De 20h30 à 21h30 Stage débutant Kizomba avec Dimitri & Christelle.
Et de 21h30 à 2h Soirée 100 % Kizomba.   .

Place Émile Violet Le Zikënba Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 66 22  zikenba@gmail.com

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English : 100 % KIZOMBA au Zikënba !

L’événement 100 % KIZOMBA au Zikënba ! Mâcon a été mis à jour le 2026-07-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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