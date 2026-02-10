100 % KIZOMBA au Zikënba ! Place Émile Violet Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

100 % KIZOMBA au Zikënba !

Place Émile Violet Le Zikënba Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 02:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Envie de découvrir la kizomba ou de passer une excellente soirée sur la piste ? Rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage !

De 20h30 à 21h30 Stage débutant Kizomba avec Dimitri & Christelle.

Et de 21h30 à 2h Soirée 100 % Kizomba. .

Place Émile Violet Le Zikënba Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 66 22 zikenba@gmail.com

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English : 100 % KIZOMBA au Zikënba !

L’événement 100 % KIZOMBA au Zikënba ! Mâcon a été mis à jour le 2026-07-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)