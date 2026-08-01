Mâchon Cité des Climats et vins de Bourgogne Mâcon
dimanche 16 août 2026 · Cité des Climats et vins de Bourgogne · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Mâchon
Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16 14:00:00
Date(s) :
2026-08-16
À la Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon, profitez d’un buffet de charcuteries et de fromages régionaux, suivi d’un dessert.
Issu de la tradition régionale, le mâchon est un repas matinal généreux, convivial et gourmand, composé de produits du terroir à partager autour d’une bonne table. .
Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 47 71 00 macon@citeclimatsvins.com
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English : Mâchon
L’événement Mâchon Mâcon a été mis à jour le 2026-07-31 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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