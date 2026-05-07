Exposition Internationale Carlo Acutis les Miracles Eucharistiques dans le monde Place Saint-Pierre Mâcon
Exposition Internationale Carlo Acutis les Miracles Eucharistiques dans le monde Place Saint-Pierre Mâcon samedi 6 juin 2026.
Mâcon
Exposition Internationale Carlo Acutis les Miracles Eucharistiques dans le monde
Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’exposition, conçue et créée par Saint Carlo Acutis, présente certains des principaux Miracles Eucharistiques (environ 136) qui se sont produits au cours des siècles à travers le monde et qui ont été reconnus par l’Église Catholique. Les panneaux retracent les endroits où les Miracles ont eu lieu. L’exposition a déjà été accueillie sur les cinq continents et dans plusieurs milliers de paroisses à travers le monde.
A noter également 2 conférences Eucharistie et mission dans l’église st Pierre, les jeudis 11 et 18 juin à 20h (suivi d’une veillée d’adoration). .
Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre de Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 00 02 psedm@wanadoo.fr
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English : Exposition Internationale Carlo Acutis les Miracles Eucharistiques dans le monde
L’événement Exposition Internationale Carlo Acutis les Miracles Eucharistiques dans le monde Mâcon a été mis à jour le 2026-05-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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