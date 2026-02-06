Les jardins de Mâcon, Les jardins de Macon, Macon

Les jardins de Mâcon 6 et 7 juin Les jardins de Macon Thuin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Jardin nature, zéro phyto.

Les jardins de Macon Rue Balasse, 2 – 6591 Momignies (Macon) Macon 6591 Thuin Hainaut

Jardin nature, zéro phyto.

© Alain Van Den Bril