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Les jardins de Mâcon, Les jardins de Macon, Macon

Les jardins de Mâcon, Les jardins de Macon, Macon

Les jardins de Mâcon, Les jardins de Macon, Macon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Les jardins de Macon

Adresse : Rue Balasse, 2 - 6591 Momignies (Macon)

Ville : 6591 Macon

Département : Thuin

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Les jardins de Mâcon 6 et 7 juin Les jardins de Macon Thuin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Jardin nature, zéro phyto.

Les jardins de Macon Rue Balasse, 2 – 6591 Momignies (Macon) Macon 6591 Thuin Hainaut
Jardin nature, zéro phyto.

© Alain Van Den Bril

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