Mâcon plage Quai Lamartine Mâcon
Mâcon plage Quai Lamartine Mâcon mardi 9 juin 2026.
Mâcon
Mâcon plage
Quai Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09 21:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Parce qu’il n’y a pas qu’à Nice ou Biscarosse qu’on peut chiller au bord de l’eau…
Mardi c’est afterwork au ponton. On sort les tables, Carnacus délocalise ses bières et ses planches, Les Michelines envoient du son, Loca Concept vous fait essayer gratuitement les bateaux sans permis et Libertypass vous fait découvrir ses offres d’abonnement. Qui sera là ?
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Quai Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 84 71 33 contact@locaconcept.fr
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English : Mâcon plage
L’événement Mâcon plage Mâcon a été mis à jour le 2026-04-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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