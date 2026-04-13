Atelier « Apprenti archéologue », Musée des Ursulines, Mâcon

Atelier « Apprenti archéologue » 13 et 14 juin Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes de l’Archéologie, incarnez un archéologue et participez à un chantier de fouille miniature ; le tout en équipe !

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Label Accueil vélo : stationnement gratuit dans la cour, équipements mis à disposition. Navettes gratuites N1 et N2. Bus urbain lignes A, B, C et G. Gare Mâcon ville à 10 min à pied. Parking véhicule gratuit à 10 min à pied (parking Monnier).

Pour les Journées Européennes de l’Archéologie, incarnez un archéologue et participez à un chantier de fouille miniature ; le tout en équipe !

© G. Fontany, Ville de Mâcon