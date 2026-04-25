Un Voyage d’hiver Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon

Mâcon

Un Voyage d’hiver

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

À travers ce récit d’errance, de rupture, de solitude, l’oeuvre de Schubert met en scène une crise existentielle universelle. Le voyageur est un homme déconnecté du monde, retranché en lui-même, sans boussole ni refuge. Il fuit un amour perdu, un monde devenu étranger. Ce qu’il cherche n’est pas seulement une personne, mais un sens, un lien, une cohérence intérieure. Cette adaptation proche du musicodrame donne à entendre ces failles avec les outils du théâtre et de la parole poétique. Les voix permettent d’incarner les tensions intérieures de chacun·e mémoire, doute, voix du passé, conscience, appel. La traduction française contemporaine signée Jean-Pierre Siméon renforce cette actualité les spectateur·ices se trouvent face à un récit intime, une confession, une fêlure qui parle au présent. L’accompagnement musical à l’alto et au piano prolonge ce climat de fragilité intérieure.

Un Voyage d’hiver devient ainsi un théâtre de la conscience moderne, un poème dramatique sur ce que c’est qu’être seul, perdu, et pourtant vivant. .

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Un Voyage d’hiver

L’événement Un Voyage d’hiver Mâcon a été mis à jour le 2026-04-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)