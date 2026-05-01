Exposition temporaire Métamorphoses ! Dialogue entre les anciens herbiers du musée et les créations futuristes de Vincent Fournier Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Mâcon

Exposition temporaire Métamorphoses ! Dialogue entre les anciens herbiers du musée et les créations futuristes de Vincent Fournier

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

L’exposition présente les fleurs imaginées par l’artiste contemporain Vincent Fournier qui forment un herbier spéculatif astrobotanique intitulé Flora incognita dédié aux formes possibles du végétal, à la croisée de l’art et de la botanique. Elles rencontrent les planches élaborées par les botanistes mâconnais de la fin du 19e siècle issues des collections du musée des Ursulines dans un dialogue inédit.

Parmi les éléments fondateurs du musée se trouve l’ensemble des collections liées à l’histoire naturelle. Particulièrement prisée par les érudits locaux, cette discipline prend son envol à la fin du 18e siècle. En 1839, la Ville possède déjà un cabinet de minéralogie qui ne cesse de s’enrichir tout au long du siècle. L’intérêt pour la classification du vivant se manifeste également par la création d’herbiers émanant d’individus ou d’associations telles la Société d’histoire naturelle ou l’Académie des Sciences, Arts et belles-Lettres de Mâcon. Les espèces sont identifiées puis collectées, souvent à l’occasion d’excursions dans la campagne mâconnaise et bressanne. Aujourd’hui méconnu, ce fonds se caractérise par sa grande précision et la beauté des planches réalisées. C’est tout naturellement que leur confrontation avec les photographies de l’artiste Vincent Fournier s’est imposée.

Ces dernières proposent une vision imaginaire et très poétique d’un ensemble de végétaux sélectionnés au Domaine des étangs (Charente) chaque espèce donne lieu à une centaine de clichés qui permettent la réalisation d’une image en trois dimensions. A cette dernière est associé un récit spécifique détaillant l’évolution imaginaire de la plante soumise à des modèles climatiques simulés par ordinateur. Cette fleur futuriste vient dialoguer avec les planches élaborées par les botanistes mâconnais de la fin du 19e siècle.

Le projet constitue un exemple d’une collaboration réussie entre scientifiques et photographes sur une thématique contemporaine.

Il souligne l’existence d’une créativité féconde obtenue grâce aux technologies actuelles, alliant photographie, logiciels de simulation et observation du vivant. .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

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L’événement Exposition temporaire Métamorphoses ! Dialogue entre les anciens herbiers du musée et les créations futuristes de Vincent Fournier Mâcon a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)