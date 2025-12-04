Les Mâcon wine note ? Quai Lamartine Mâcon

Les Mâcon wine note ?

Quai Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir les vins Mâcon dans un grand bar à vins éphémère sur les rives de la Saône à Mâcon. Concerts, espace découverte des vins Mâcon (25 cuvées à découvrir) et restauration sur place (terroir et produits de la mer). .

Quai Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 20 86 contact@vins-macon.com

