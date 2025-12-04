Les Mâcon wine note ? Quai Lamartine Mâcon
Les Mâcon wine note ? Quai Lamartine Mâcon vendredi 29 mai 2026.
Les Mâcon wine note ?
Quai Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-30 01:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir les vins Mâcon dans un grand bar à vins éphémère sur les rives de la Saône à Mâcon. Concerts, espace découverte des vins Mâcon (25 cuvées à découvrir) et restauration sur place (terroir et produits de la mer). .
Quai Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 20 86 contact@vins-macon.com
