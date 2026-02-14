Visite nocturne du musée des Ursulines, Musée des ursulines, Mâcon

Visite nocturne du musée des Ursulines Samedi 23 mai, 19h30 Musée des ursulines Saône-et-Loire

Lors de la Nuit des musées, il est possible d’apprécier la diversité des œuvres exposées au musée des Ursulines et de profiter d’animations spécialement conçues pour l’occasion.

Poètes, guerriers, courageux ou défaits, plusieurs figures de héros vous accompagneront toute la soirée à travers trois récits mis en gestes et en voix par Constance Félix en écho aux collections permanentes.

Médiateurs d’un soir grâce au dispositif « La classe, l’œuvre », les élèves de Première du CFA Automobile de Mâcon vous livrent leur version d’une sélection d’œuvres dans une mise en scène qui révèle leurs définitions du héros et de la représentation de soi, sans tambour ni trompette.

Musée des ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines http://www.facebook.com/VilleDeMacon;http://www.twitter.com/VilleDeMacon Archéologie régionale ; ethnographie (travail de la vigne, mobilier, poteries du Val de Saône). Alphonse de Lamartine. Beaux-arts européens de la Renaissance au XXe siècle.

Nuit européenne des musées

