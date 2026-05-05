Travail sur la voix MJC Héritan Mâcon
Travail sur la voix MJC Héritan Mâcon samedi 30 mai 2026.
Mâcon
Travail sur la voix
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’art de faire résonner sa voix dans l’espace sans forcer ni crier.
Grâce à un travail précis sur le souffle, la résonance et l’articulation, la voix gagne en puissance et en clarté.
Apprendre à projeter sa voix, c’est trouver l’équilibre entre soutien respiratoire et placement juste.
Une approche essentielle pour s’exprimer avec aisance, confort et efficacité, à l’oral comme sur scène.
Animé par Carol CHARRIN, comédienne intervenante théâtre depuis 25 ans dans les collèges, hôpitaux et structures de loisirs. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
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English : Travail sur la voix
L’événement Travail sur la voix Mâcon a été mis à jour le 2026-04-28 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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