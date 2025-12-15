Mon héros Musée des Ursulines Mâcon

Mon héros Samedi 23 mai 2026, 17h00 Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le fil rouge du projet porte sur le héros à travers l’identité et la représentation de soi, pour soi et vis-à-vis de l’extérieur. Les élèves sélectionnent des œuvres de la collection et travaillent sur ce thème à l’aide de leur téléphone portable grâce auquel ils se filment. C’est dans cette optique que le spectacle Herkül programmé au théâtre de Mâcon, mais aussi le partenariat avec l’artiste Cyril Balny, est particulièrement enrichissant.

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Situé dans l’ancien couvent des Ursulines, le musée conserve des collections diversifiées qui forment un panorama de l’histoire de l’art de l’Antiquité au 20e siècle. L’archéologie, l’histoire locale et les beaux-arts européens sont mis en lumière par des œuvres, des objets et par de nouveaux espaces ouverts à la visite, dédiés à l’œuvre littéraire et politique d’Alphonse de Lamartine (1790-1869), né à Mâcon, aux paysagistes régionaux du 19e siècle et aux beaux arts des 19e et 20e siècles.

La classe, l’œuvre !

ARM Patrick Ageneau