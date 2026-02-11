Run&Fest, 3 courses Mâcon

Run&Fest, 3 courses

Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 21:00:00

2026-05-24

3 courses officielles 10 km, semi-marathon et marathon. 8h, départ du marathon, 10h départ du semi-marathon, 12h, départ du 10 km. Arrivée au complexe sportif Antoine Griezmann. Animations et concerts toute la journée. .

Esplanade Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 32 90 77 contact@runandfest.com

English : Run&Fest, 3 courses

