Concert Arpège à Cœur Joie Église Notre-Dame de la Paix Mâcon

Mâcon

Concert Arpège à Cœur Joie

Église Notre-Dame de la Paix 1, rue du 19 mars 1962 Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Arpège à Cœur Joie Mâcon chante pour la paix .

Église Notre-Dame de la Paix 1, rue du 19 mars 1962 Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 02 08 corinne.doillon@free.fr

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English : Concert Arpège à Cœur Joie

L’événement Concert Arpège à Cœur Joie Mâcon a été mis à jour le 2026-04-08 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès