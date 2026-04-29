Concert Arpège à Cœur Joie Église Notre-Dame de la Paix Mâcon
Concert Arpège à Cœur Joie Église Notre-Dame de la Paix Mâcon samedi 30 mai 2026.
Mâcon
Concert Arpège à Cœur Joie
Église Notre-Dame de la Paix 1, rue du 19 mars 1962 Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Arpège à Cœur Joie Mâcon chante pour la paix .
Église Notre-Dame de la Paix 1, rue du 19 mars 1962 Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 02 08 corinne.doillon@free.fr
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English : Concert Arpège à Cœur Joie
L’événement Concert Arpège à Cœur Joie Mâcon a été mis à jour le 2026-04-08 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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