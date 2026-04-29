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Concert Arpège à Cœur Joie Église Notre-Dame de la Paix Mâcon

Concert Arpège à Cœur Joie Église Notre-Dame de la Paix Mâcon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Église Notre-Dame de la Paix

Adresse : 1, rue du 19 mars 1962

Ville : 71000 Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Concert Arpège à Cœur Joie

Église Notre-Dame de la Paix 1, rue du 19 mars 1962 Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Arpège à Cœur Joie Mâcon chante pour la paix   .

Église Notre-Dame de la Paix 1, rue du 19 mars 1962 Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 02 08  corinne.doillon@free.fr

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English : Concert Arpège à Cœur Joie

L’événement Concert Arpège à Cœur Joie Mâcon a été mis à jour le 2026-04-08 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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