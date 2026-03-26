Parents’Zen Poser des limites sans crier pour avoir des relations apaisées MJC Héritan Mâcon

Parents’Zen Poser des limites sans crier pour avoir des relations apaisées

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Cet atelier a pour objectif d’offrir un espace bienveillant, concret et interactif, où les parents pourront échanger, se soutenir et repartir avec des outils pratiques pour mieux vivre leur rôle au quotidien.

– Dire non et poser un cadre peut être difficile quand on est fatigué ou stressé.

– Je vous propose d’apprendre à décrypter les dynamiques de conflit (ex plus je stresse, plus il/elle résiste ).

– Repartez avec des stratégies concrètes pour retrouver une autorité calme et sereine.

Mise en pratique jeux de rôle sur des situations apportées par les parents.

Au programme

– Des astuces simples pour désamorcer les tensions.

– Des échanges entre parents.

– Une fiche récap à emporter.

Animé par Dominique GOBY, Approche systémique École de Palo Alto, formée A 180° chagrin scolaire. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

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English : Parents’Zen Poser des limites sans crier pour avoir des relations apaisées

L’événement Parents’Zen Poser des limites sans crier pour avoir des relations apaisées Mâcon a été mis à jour le 2026-03-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès