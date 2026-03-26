Parents’Zen Poser des limites sans crier pour avoir des relations apaisées MJC Héritan Mâcon
Parents’Zen Poser des limites sans crier pour avoir des relations apaisées MJC Héritan Mâcon samedi 30 mai 2026.
Parents’Zen Poser des limites sans crier pour avoir des relations apaisées
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Cet atelier a pour objectif d’offrir un espace bienveillant, concret et interactif, où les parents pourront échanger, se soutenir et repartir avec des outils pratiques pour mieux vivre leur rôle au quotidien.
– Dire non et poser un cadre peut être difficile quand on est fatigué ou stressé.
– Je vous propose d’apprendre à décrypter les dynamiques de conflit (ex plus je stresse, plus il/elle résiste ).
– Repartez avec des stratégies concrètes pour retrouver une autorité calme et sereine.
Mise en pratique jeux de rôle sur des situations apportées par les parents.
Au programme
– Des astuces simples pour désamorcer les tensions.
– Des échanges entre parents.
– Une fiche récap à emporter.
Animé par Dominique GOBY, Approche systémique École de Palo Alto, formée A 180° chagrin scolaire. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Parents’Zen Poser des limites sans crier pour avoir des relations apaisées
L’événement Parents’Zen Poser des limites sans crier pour avoir des relations apaisées Mâcon a été mis à jour le 2026-03-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Mâcombattante Place Saint-Pierre Mâcon 1 avril 2026
- MâContre-visite Visite originale de Mâcon Place Saint-Pierre Mâcon 1 avril 2026
- Cartes blanches aux étudiants et étudiantes de l’EPAS Cave à Musique Mâcon 1 avril 2026
- MâconCentré Visite historique de Mâcon Centre-ville de Mâcon Mâcon 2 avril 2026
- Le vivant qui se défend MJC Héritan Mâcon 2 avril 2026