Apéro partagé Rimé/Téty/Horizon Zéro MJC Héritan Mâcon
Apéro partagé Rimé/Téty/Horizon Zéro MJC Héritan Mâcon jeudi 28 mai 2026.
Mâcon
Apéro partagé Rimé/Téty/Horizon Zéro
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Deux mots forts et sans équivoque que l’on pourrait utiliser pour présenter l’univers artistique de Rimé, rappeur à la plume mélancoliquement engagée.
Une poésie sombre teintée d’engagements humains, sociaux, politiques, de sujets sensibles, de vécus personnels et de tourments entêtants.
Accompagné, sur scène, par ses collègues et amis, Téty (Rap/Reggae dancehall) et Horizon Zéro (DJ/Rap), Rimé viendra présenter son nouvel album J’aurais voulu être un art triste .
Téty et Horizon Zéro profiteront également de ce moment pour interpréter plusieurs extraits de leurs derniers projets respectifs La Plimo et 001 .
Le trio alternera entre morceaux solos et sons collectifs pour un concert rap le jeudi 28 mai, à 19h30, à la MJC Héritan (Mâcon/71).
Gratuit, le principe est d’apporter quelque chose à boire et/ou à grignoter et le partager. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
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English : Apéro partagé Rimé/Téty/Horizon Zéro
L’événement Apéro partagé Rimé/Téty/Horizon Zéro Mâcon a été mis à jour le 2026-04-14 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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