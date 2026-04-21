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Aquatraining Rue des Pinasses Mimizan

Aquatraining Rue des Pinasses Mimizan

Aquatraining Rue des Pinasses Mimizan mercredi 5 août 2026.

Lieu : Rue des Pinasses

Adresse : Parking rue des pinasses

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Mimizan

Aquatraining

Rue des Pinasses Parking rue des pinasses Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

AQUATRAINING EN PLEINE NATURE

Complet et dynamique en milieu naturel. Sous forme de circuits et d’ateliers, les séances proposent des exercices variés pour travailler l’ensemble du corps à son rythme, avec des intensités adaptables à chacun. A l’aide de matériel ludique (haltères, ballons, frites de piscine, élastiques…), on renforce, on se dépense et on profite d’un moment dynamique et convivial.
Séances ouvertes à tous.
Instagram @aquaocourant_mimizan

Durée de la séance 45 min
Tarif 12€
Sur réservation au 06 25 90 70 21   .

Rue des Pinasses Parking rue des pinasses Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 90 70 21 

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English : Aquatraining

L’événement Aquatraining Mimizan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Mimizan

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