Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan
Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan lundi 20 juillet 2026.
Mimizan
Paddle sur le lac au coucher du soleil
route du bourg, plage du ponton Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:00:00
fin : 2026-07-20 21:30:00
Date(s) :
2026-07-20
La tranquillité et la douceur du soir en paddle au crépuscule ! Vivez un moment unique au cœur de la réserve naturelle du lac, accompagnés par un moniteur. .
route du bourg, plage du ponton Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
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English : Paddle sur le lac au coucher du soleil
L’événement Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan
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