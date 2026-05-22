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Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan lundi 20 juillet 2026.

Adresse : route du bourg, plage du ponton

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil

route du bourg, plage du ponton Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:00:00
fin : 2026-07-20 21:30:00

Date(s) :
2026-07-20

La tranquillité et la douceur du soir en paddle au crépuscule ! Vivez un moment unique au cœur de la réserve naturelle du lac, accompagnés par un moniteur.   .

route du bourg, plage du ponton Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44  contact@allwater.fr

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English : Paddle sur le lac au coucher du soleil

L’événement Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan

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