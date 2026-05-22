Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil

route du bourg, plage du ponton Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:00:00

fin : 2026-07-20 21:30:00

Date(s) :

2026-07-20

La tranquillité et la douceur du soir en paddle au crépuscule ! Vivez un moment unique au cœur de la réserve naturelle du lac, accompagnés par un moniteur. .

route du bourg, plage du ponton Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

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English : Paddle sur le lac au coucher du soleil

L’événement Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan