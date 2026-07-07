AGENDA · Mimizan
DECOUVERTE TENNIS/PICKLEBALL Mimizan
mardi 21 juillet 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
DECOUVERTE TENNIS/PICKLEBALL
Tennis Padel Mimizan Mimizan Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 11:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Découverte du tennis et du pickleball
Enfants de 5 à 9 ans
Maximum 8 enfants
Réservation obligatoire au 0745124043 ou à tennis.club.mimizan@orange.fr .
Tennis Padel Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 12 40 43 tennis.club.mimizan@orange.fr
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English :
L’événement DECOUVERTE TENNIS/PICKLEBALL Mimizan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan
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