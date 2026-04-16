Découvrez Mimizan en Tchanquaroue Mimizan
Découvrez Mimizan en Tchanquaroue Mimizan lundi 27 juillet 2026.
Mimizan
Découvrez Mimizan en Tchanquaroue
Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
En balades accompagnées et commentées, venez découvrir et rouler sur les sentiers et pistes de nos magnifiques paysages landais en Tchanquaroue (Trottinette électrique Fat Bike). 6Personnes maximum.
14 ans minimum.
Tarif 30€/1h30
Réservation obligatoire au 06 23 56 16 88
Point de RDV à définir selon parcours. .
Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 56 16 88 charavoile40@gmail.com
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English : Découvrez Mimizan en Tchanquaroue
L’événement Découvrez Mimizan en Tchanquaroue Mimizan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Mimizan
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