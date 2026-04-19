Plélan-le-Grand

Ar Redadeg la course pour la langue bretonne

Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:30:00

fin : 2026-05-14 21:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Tous les deux ans des milliers de personnes courent pour la Redadeg une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous !

Cette année, elle se déroule du 8 au 16 mai sur 2226 km de Lannion à Nantes passant à le jeudi 14/05 à Plélan à 18h40 et 21h20 à Bréal.

Un témoin portant un message en breton se relaie de main en main, du début à la fin de la course l’achat d’un kilomètre donne le droit de porter le témoin et tout le monde peut l’accompagner et le soutenir gratuitement !

Deuit da redek ganeomp ! Venez courir avec nous ! .

Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ar Redadeg la course pour la langue bretonne Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Brocéliande