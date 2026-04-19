Ar Redadeg la course pour la langue bretonne Plélan-le-Grand
Ar Redadeg la course pour la langue bretonne Plélan-le-Grand jeudi 14 mai 2026.
Plélan-le-Grand
Ar Redadeg la course pour la langue bretonne
Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:30:00
fin : 2026-05-14 21:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Tous les deux ans des milliers de personnes courent pour la Redadeg une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous !
Cette année, elle se déroule du 8 au 16 mai sur 2226 km de Lannion à Nantes passant à le jeudi 14/05 à Plélan à 18h40 et 21h20 à Bréal.
Un témoin portant un message en breton se relaie de main en main, du début à la fin de la course l’achat d’un kilomètre donne le droit de porter le témoin et tout le monde peut l’accompagner et le soutenir gratuitement !
Deuit da redek ganeomp ! Venez courir avec nous ! .
Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Ar Redadeg la course pour la langue bretonne Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Brocéliande
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