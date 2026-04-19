Spectacle Le pédé – Collectif Jeanine Machine. Orga La Loggia Médiathèque de Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand Mercredi 24 juin, 19h30 Gratuit – Réservation conseillée

Théâtre de rue en déambulation. Un homme nous raconte les luttes qui ont fait l’histoire de la culture homosexuelle du 20ème siècle

Théâtre de rue en déambulation.

En partenariat avec la commune de Plélan-le-Grand

Au milieu de l’espace public, un homme nous raconte les luttes qui ont fait l’histoire de la culture homosexuelle du 20ème siècle et participent à la culture queer d’aujourd’hui. Il traverse le temps pour redonner vie aux pionnier·es des soulèvements sociaux qui ont construit le mouvement.

À travers une marche, qui s’apparente à celle des fiertés, il convie le public à un spectacle à mi-chemin entre une quête collective, un documentaire et une manifestation.

Parcourir ces luttes c’est une manière de se les réapproprier, de savoir d’où elles viennent afin de mieux comprendre où nous sommes. L’envie est d’identifier et de rendre visible les différentes minorités existantes dans ces luttes pour la liberté, et de tenter d’imaginer ensemble la convergence de ces combats. Et puisque les luttes naissent principalement dans la rue, c’est ici que le spectacle doit se jouer.

23 juin au 04 juillet, retrouvez une partie de la bibliographie du spectacle à la médiathèque de la commune !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-24T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-24T22:30:00.000+02:00

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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeae1JG9DvsKTX7nJnyRQzsFyTt1AvbVfme3-kYzFImRtBYfw/viewform

Médiathèque de Plélan-le-Grand 18 Rue nationale, 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine



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