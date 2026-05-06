Spectacle Gargarine is not dead. Vélodrome de Plélan le Grand Plélan-le-Grand Jeudi 13 août, 19h00 Gratuit – 65 min – Dès 3 ans

Compagnie Les Sanglés & En corps en l’air Théâtre de rue Antigravitationnel

Sur le pas de tir, quatre cosmonautes peu communs s’apprêtent à écrire une nouvelle page de la conquête spatiale.

L’émotion est palpable. En hommage à celui qui les a tant inspirés, ils vont le faire ! Un dernier au-revoir pour un premier vol amateur. Destination, les étoiles… Les planètes sont alignées, les trajectoires validées, pourvu que les soudures tiennent !

Machinerie tournoyante, portés acrobatiques et aériens livrent une épopée vertigineuse où se dévoilent bon nombre de folies humaines…

En partenariat avec la commune de Plélan-le-Grand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-13T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-13T20:00:00.000+02:00

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Vélodrome de Plélan le Grand Bourg, 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine



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