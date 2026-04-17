Gargarine is not dead Cies Les Sanglés & En corps en l’air Théâtre de rue Antigravitationnel Vélodrome Plélan-le-Grand
Gargarine is not dead Cies Les Sanglés & En corps en l’air Théâtre de rue Antigravitationnel Vélodrome Plélan-le-Grand jeudi 13 août 2026.
Plélan-le-Grand
Gargarine is not dead Cies Les Sanglés & En corps en l’air Théâtre de rue Antigravitationnel
Vélodrome 9 Rue du Marché Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Rendez-vous le jeudi 13 Août à 19h00 au Vélodrome de Plélan-le-Grand.
Au programme: Théâtre de rue Antigravitationnel Gargarine is not dead par les Compagnies Les Sanglés & En corps en l’air
Gratuit 65 min Dès 3 ans
Sur le pas de tir, quatre cosmonautes peu communs s’apprêtent à écrire une nouvelle page de la conquête spatiale.
L’émotion est palpable. En hommage à celui qui les a tant inspirés, ils vont le faire ! Un dernier au-revoir pour un premier vol amateur. Destination, les étoiles… Les planètes sont alignées, les trajectoires validées, pourvu que les soudures tiennent !
Machinerie tournoyante, portés acrobatiques et aériens livrent une épopée vertigineuse où se dévoilent bon nombre de folies humaines…
En partenariat avec la commune de Plélan-le-Grand.
Teaser https://www.youtube.com/watch?v=qzNo0i1ish4
Réservations https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd93_9Io5wnl3uV1VPBFLrmiVPZfNv9XXn50HmDFTjt6fBjzA/viewform .
Vélodrome 9 Rue du Marché Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Gargarine is not dead Cies Les Sanglés & En corps en l’air Théâtre de rue Antigravitationnel Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Brocéliande
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