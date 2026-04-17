Gargarine is not dead Cies Les Sanglés & En corps en l’air Théâtre de rue Antigravitationnel Vélodrome Plélan-le-Grand

Plélan-le-Grand

Gargarine is not dead Cies Les Sanglés & En corps en l’air Théâtre de rue Antigravitationnel

Vélodrome 9 Rue du Marché Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Rendez-vous le jeudi 13 Août à 19h00 au Vélodrome de Plélan-le-Grand.

Au programme: Théâtre de rue Antigravitationnel Gargarine is not dead par les Compagnies Les Sanglés & En corps en l’air

Gratuit 65 min Dès 3 ans

Sur le pas de tir, quatre cosmonautes peu communs s’apprêtent à écrire une nouvelle page de la conquête spatiale.

L’émotion est palpable. En hommage à celui qui les a tant inspirés, ils vont le faire ! Un dernier au-revoir pour un premier vol amateur. Destination, les étoiles… Les planètes sont alignées, les trajectoires validées, pourvu que les soudures tiennent !

Machinerie tournoyante, portés acrobatiques et aériens livrent une épopée vertigineuse où se dévoilent bon nombre de folies humaines…

En partenariat avec la commune de Plélan-le-Grand.

Teaser https://www.youtube.com/watch?v=qzNo0i1ish4

Réservations https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd93_9Io5wnl3uV1VPBFLrmiVPZfNv9XXn50HmDFTjt6fBjzA/viewform .

Vélodrome 9 Rue du Marché Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Gargarine is not dead Cies Les Sanglés & En corps en l’air Théâtre de rue Antigravitationnel Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Brocéliande