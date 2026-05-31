Spectacle Gargarine is not dead., Vélodrome de Plélan le Grand, Plélan-le-Grand
Spectacle Gargarine is not dead., Vélodrome de Plélan le Grand, Plélan-le-Grand jeudi 13 août 2026.
Spectacle Gargarine is not dead. Jeudi 13 août, 19h00 Vélodrome de Plélan le Grand Ille-et-Vilaine
Gratuit – 65 min – Dès 3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T19:00:00+02:00 – 2026-08-13T20:00:00+02:00
Sur le pas de tir, quatre cosmonautes peu communs s’apprêtent à écrire une nouvelle page de la conquête spatiale.
L’émotion est palpable. En hommage à celui qui les a tant inspirés, ils vont le faire ! Un dernier au-revoir pour un premier vol amateur. Destination, les étoiles… Les planètes sont alignées, les trajectoires validées, pourvu que les soudures tiennent !
Machinerie tournoyante, portés acrobatiques et aériens livrent une épopée vertigineuse où se dévoilent bon nombre de folies humaines…
En partenariat avec la commune de Plélan-le-Grand
Vélodrome de Plélan le Grand Bourg, 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd93_9Io5wnl3uV1VPBFLrmiVPZfNv9XXn50HmDFTjt6fBjzA/viewform »}]
Compagnie Les Sanglés & En corps en l’air Théâtre de rue Antigravitationnel Cirque Spectacle
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