Arbres et vernales Les Planches-près-Arbois samedi 14 février 2026.
Les Planches-près-Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Site Natura 2000 de la Reculée des Planches-près-Arbois
Sortie découverte ouverte à tous, débutants ou confirmés, organisée par la Communauté de communes Arbois Polingy Salins Coeur du Jura.
Découverte de la flore forestière vernale et reconnaissance des arbres et arbustes en hiver (écorces et bourgeons)
Terrain plat mais accidenté marche en forêt et chemins de 2 km environ. Apportez vos loupes de terrain si vous en disposez. Prévoir des chaussures de marche.
Sur inscription. .
Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 24 17 p.collin@cc-aps.fr
