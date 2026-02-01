Arbres et vernales

Les Planches-près-Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Site Natura 2000 de la Reculée des Planches-près-Arbois

Sortie découverte ouverte à tous, débutants ou confirmés, organisée par la Communauté de communes Arbois Polingy Salins Coeur du Jura.

Découverte de la flore forestière vernale et reconnaissance des arbres et arbustes en hiver (écorces et bourgeons)

Terrain plat mais accidenté marche en forêt et chemins de 2 km environ. Apportez vos loupes de terrain si vous en disposez. Prévoir des chaussures de marche.

Sur inscription. .

Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 24 17 p.collin@cc-aps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arbres et vernales

L’événement Arbres et vernales Les Planches-près-Arbois a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA