Démonstration de distillation La Ferme Cassiopée La Châtelaine
Démonstration de distillation La Ferme Cassiopée La Châtelaine vendredi 17 juillet 2026.
Démonstration de distillation
La Ferme Cassiopée 12 Rue de la Baume aux Chèvres La Châtelaine Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-08-07 15:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Boisé, floral, vert, épicé.. Un voyage sensoriel à découvrir à la ferme Cassiopée avec Julie, paysanne distillatrice.
Découvrez le métier de paysanne distillatrice à la ferme Cassiopée, explication du principe de distillation de plantes aromatiques et médicinales dans un alambic à vapeur douce, appréhendez les différentes utilisations des hydrolats et huiles essentielles et vivez en direct l’expérience singulière de la distillation de plantes.
Démonstration d’une heure
Chiens non admis.
Minimum 8 adultes, maxi 20 personnes
Réservation auprès de l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura, nombre de places limité.
A découvrir également
Visite de jardin et distillerie de la ferme Cassiopée
8/04, 15/04, 22/04, 9/05, 13/06, 22/07, 29/07, 7/08, 14/08, 16/09: de 14h à 16h
Boisé, floral, vert, épicé.. Un voyage olfactif et sensoriel à découvrir à la ferme Cassiopée avec Julie, paysanne distillatrice.
Découvrez un microcosme fascinant hautement coloré et odorant. Appréciez la beauté des plantes, leur parfum et leur utilisation lors de la visite du jardin.
Puis direction la distillerie pour comprendre le processus de la distillation des plantes aromatiques et médicinales permettant d’obtenir les précieuses huiles essentielles et hydrolats.
Terminez cette parenthèse enchanteresse par une dégustation d’hydrolats sélectionnés.
Visite d’une heure, 10€ par adultes, gratuit pour les enfants
Chiens non admis
Minimum 8 adultes, maxi 25 personnes .
La Ferme Cassiopée 12 Rue de la Baume aux Chèvres La Châtelaine 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
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English : Démonstration de distillation
L’événement Démonstration de distillation La Châtelaine a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA