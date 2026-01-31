Arcabas Rétrospective Musée Hébert La Tronche

La Tronche

Arcabas Rétrospective

Musée Hébert Chemin Hébert La Tronche Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

À l’occasion du centenaire de la naissance de Jean-Marie Pirot, dit Arcabas (1926-2018), le musée Hébert lui consacre une rétrospective inédite et invite à poser un regard nouveau sur l’univers de l’artiste, au-delà de l’art sacré.

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Musée Hébert Chemin Hébert La Tronche 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 42 97 35 musee-hebert@isere.fr

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English :

%C0 To mark the centennial of the birth of Jean-Marie Pirot, known as Arcabas (1926–2018), the Hébert Museum is dedicating a unique retrospective to him and invites visitors to take a fresh look at the artist’s world, beyond the realm of sacred art.

L’événement Arcabas Rétrospective La Tronche a été mis à jour le 2026-06-18 par Direction de la Culture et du Patrimoine de l’Isère