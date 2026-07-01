Informations pratiques

Arcachon

Arcachon Même en vacances je tri !

Jetée Thiers Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-24 14:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-24 2026-08-21

Rendez-vous à gauche de la Jetée Thiers, sur le village zéro déchet de la COBAS pour apprendre en s’amusant

5 jeux destinés aux enfants de 3ans à 15ans seront proposés, sur le thème de la prévention et du tri des déchets. Même les adultes peuvent participer! .

Jetée Thiers Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Arcachon Même en vacances je tri !

L’événement Arcachon Même en vacances je tri ! Arcachon a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Arcachon