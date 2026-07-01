Arcachon Même en vacances je tri ! Arcachon
mercredi 15 juillet 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Arcachon Même en vacances je tri !
Jetée Thiers Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-24 14:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-24 2026-08-21
Rendez-vous à gauche de la Jetée Thiers, sur le village zéro déchet de la COBAS pour apprendre en s’amusant
5 jeux destinés aux enfants de 3ans à 15ans seront proposés, sur le thème de la prévention et du tri des déchets. Même les adultes peuvent participer! .
Jetée Thiers Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arcachon Même en vacances je tri !
L’événement Arcachon Même en vacances je tri ! Arcachon a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Arcachon
À voir aussi à Arcachon (Gironde)
- Initiation aux gestes qui sauvent Arcachon 15 juillet 2026
- Cérémonie journée nationale à la Mémoire des victimes de la rafle du Vel’d’Hiv Place de Verdun, monument aux morts Arcachon 16 juillet 2026
- Marché artisanal du Moulleau Dans les Jardins Arcachon 16 juillet 2026
- Escapades Musicales Quintessence Place Turenne Arcachon 17 juillet 2026
- Balade Impériale costumée aux flambeaux en Ville d’Hiver Arcachon 21 juillet 2026