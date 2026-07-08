Cérémonie journée nationale à la Mémoire des victimes de la rafle du Vel’d’Hiv Place de Verdun, monument aux morts Arcachon

Informations pratiques

Arcachon

Cérémonie journée nationale à la Mémoire des victimes de la rafle du Vel’d’Hiv

Place de Verdun, monument aux morts Place Verdun Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

La Journée Nationale à la mémoire des victimes de la rafle du Vel’ d’Hiv est l’occasion de rendre hommage aux victimes de cette tragédie et de réaffirmer l’engagement contre toutes les formes d’intolérance et de discrimination. .

Place de Verdun, monument aux morts Place Verdun Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 72 06 90

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English : Cérémonie journée nationale à la Mémoire des victimes de la rafle du Vel’d’Hiv

L’événement Cérémonie journée nationale à la Mémoire des victimes de la rafle du Vel’d’Hiv Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon