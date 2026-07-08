UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arcachon

Cérémonie journée nationale à la Mémoire des victimes de la rafle du Vel’d’Hiv Place de Verdun, monument aux morts Arcachon

jeudi 16 juillet 2026 · Place de Verdun, monument aux morts · Arcachon

Cérémonie journée nationale à la Mémoire des victimes de la rafle du Vel’d’Hiv Place de Verdun, monument aux morts Arcachon

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Place de Verdun, monument aux morts
Adresse
Place Verdun
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif

Arcachon

Cérémonie journée nationale à la Mémoire des victimes de la rafle du Vel’d’Hiv

Place de Verdun, monument aux morts Place Verdun Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

La Journée Nationale à la mémoire des victimes de la rafle du Vel’ d’Hiv est l’occasion de rendre hommage aux victimes de cette tragédie et de réaffirmer l’engagement contre toutes les formes d’intolérance et de discrimination.   .

Place de Verdun, monument aux morts Place Verdun Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 72 06 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cérémonie journée nationale à la Mémoire des victimes de la rafle du Vel’d’Hiv

L’événement Cérémonie journée nationale à la Mémoire des victimes de la rafle du Vel’d’Hiv Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon

À voir aussi à Arcachon (Gironde)