Arcachon

Sud Ouest Beach Rugby

Plage Pereire Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:00:00

fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

Le Beach Rugby Arcachon revient les 10 et 11 juillet 2026 pour une édition qui s’annonce mémorable ! Tournoi entreprises, tournoi open qualificatif pour les Championnats de France de Beach Rugby et DJ set… Deux jours de sport, de fête et de convivialité les pieds dans le sable. À ne pas manquer !

Buvette et restauration disponible sur la promenade Pereire. Kids zone disponible avec encadrants pour vos enfants ! .

Plage Pereire Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Sud Ouest Beach Rugby

L’événement Sud Ouest Beach Rugby Arcachon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Arcachon