Sud Ouest Beach Rugby Arcachon
Sud Ouest Beach Rugby Arcachon vendredi 10 juillet 2026.
Arcachon
Sud Ouest Beach Rugby
Plage Pereire Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:00:00
fin : 2026-07-11 22:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11
Le Beach Rugby Arcachon revient les 10 et 11 juillet 2026 pour une édition qui s’annonce mémorable ! Tournoi entreprises, tournoi open qualificatif pour les Championnats de France de Beach Rugby et DJ set… Deux jours de sport, de fête et de convivialité les pieds dans le sable. À ne pas manquer !
Buvette et restauration disponible sur la promenade Pereire. Kids zone disponible avec encadrants pour vos enfants ! .
Plage Pereire Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
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English : Sud Ouest Beach Rugby
L’événement Sud Ouest Beach Rugby Arcachon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Arcachon
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