Informations pratiques

Arcachon

Les cours de danse de l’été

Place Thiers Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Pour tous les âges et tous les niveaux, venez vous initier à différents styles de danse tous les jeudis de l’été !

Rendez-vous Place Thiers, de 19h à 20 h, pour profiter de cours de danse gratuits, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous.

• 09/07 zumba (Zumba)

• 16/07 kizomba (Studio du Club)

• 23/07 semba (Studio du Club)

• 30/07 bachata (Institut du Mouvement)

• 6/08 zumba (Zumba)

• 13/08 tango argentin (MT Danses)

• 20/08 rock (MT danses)

• 27/08 salsa (MT Danses) .

Place Thiers Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Les cours de danse de l’été

L’événement Les cours de danse de l’été Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon