Les cours de danse de l’été Arcachon
jeudi 9 juillet 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Les cours de danse de l’été
Place Thiers Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Pour tous les âges et tous les niveaux, venez vous initier à différents styles de danse tous les jeudis de l’été !
Rendez-vous Place Thiers, de 19h à 20 h, pour profiter de cours de danse gratuits, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous.
• 09/07 zumba (Zumba)
• 16/07 kizomba (Studio du Club)
• 23/07 semba (Studio du Club)
• 30/07 bachata (Institut du Mouvement)
• 6/08 zumba (Zumba)
• 13/08 tango argentin (MT Danses)
• 20/08 rock (MT danses)
• 27/08 salsa (MT Danses) .
Place Thiers Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
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English : Les cours de danse de l’été
L’événement Les cours de danse de l’été Arcachon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Arcachon
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