Exposition Hommage au Bassin Arcachon
mercredi 8 juillet 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Exposition Hommage au Bassin
Jetée Thiers Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-07-08
QUAND UNE INSTALLATION ARTISTIQUE TRANSFORME LE FRONT DE MER EN EXPERIENCE CINETIQUE
Patrick Rubinstein, maître de l’illusion et du mouvement
Cet artiste français spécialisé dans l’art cinétique et les illusions d’optique, a créé le Kinetic Op Art, un style où les œuvres changent selon le point de vue du spectateur. Ses créations, exposées dans le monde entier, jouent sur le mouvement et la réception visuelle. Chez Patrick Rubinstein, le mouvement n’est jamais un simple effet optique. Il devient une manière de regarder le monde en perpétuel évolution, comme la surface du Bassin change au gré des marais et de la lumière.
Hommage cinétique au Bassin d’Arcachon
Sur le Front de Mer, entre les jetées Thiers et Pierre Lataillade douze oeuvres monumentales de prendront place dans l’espace public pour une exposition à ciel ouvert pensée comme une traversée visuelle. .
Jetée Thiers Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
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English : Exposition Hommage au Bassin
L’événement Exposition Hommage au Bassin Arcachon a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Arcachon
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