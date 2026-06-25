Arcachon piéton, à consommer avec passion ! Arcachon dimanche 5 juillet 2026.

Arcachon

Arcachon piéton, à consommer avec passion !

Centre-ville Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-05

La piétonisation du centre-ville sera l’occasion de découvrir les rues et places d’Arcachon sous un nouvel angle. Prenez le temps de déambuler dans les rues du centre-ville pour découvrir les surprises qui vous y attendent !

De 12h à 23h .

Centre-ville Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Arcachon piéton, à consommer avec passion !

L’événement Arcachon piéton, à consommer avec passion ! Arcachon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Arcachon